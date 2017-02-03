ختام ورش العمل للجنة التأسيسية لاتحاد أكاديميات كرة القدم

اختتمت ورشة العمل الثانية للجنة التأسيسية للإتحاد السعودي للأكاديميات بعد ورشة عمل الطائف السابقة وتعتبر هذه ورشة العمل الأولى بجازان هذا العام

وقد تم في الاجتماع بكلمه الأستاذ ضيف الله العداوي ممثل الأكاديميات بمنطقة جازان وحمد الله على نعمه وزف البشرى لأبناء المنطقة بأنه سوف سيكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للإتحاد السعودي للاكاديميات لكرة القدم وشكر الكابتن إسحاق سراج على بذله الغالي والنفيس في سبيل إنجاح تأسيس الاتحاد السعودي للأكاديميات كونه هو مؤسس هذه الفكرة وعلى اتاحته الفرصة لأبناء الوطن الرياضيين في قيادة هذا العمل بإشرافه وتم بعد ذلك مناقشة المحاور المحددة لطريقة عمل اللجنة في المنطقة والمقترحات التي تساهم في وضع آلية تطوير هذه المحاور مثل ؛

الاعب الأكاديمي

المنشأت والمرافق والبيئة المصاحبة

التعليم والصحة

التطوير والجودة

المدرب الأكاديمي

الاعلام الرياضي

الريادة والدعم

دور الاتحاد الدولي للاكاديميات في احتضان المواهب الشابة في التدريب والتأهيل

المسابقات والية أقامتها

التحكيم واستخدام الوسائل المناسبة في تطويره كأحد عناصر كرة القدم

المشاركات الدولية واختيار العناصر التي ستمثل الأكاديميات في هذه المشاركات

وقد تمت ورشة العمل الأولي في منطقة جازان تحت رعاية مدير ادارة التعليم بصبيا الدكتور عسيري الاحوس من منطلق ان التعليم والرياضة وجهان لعملة واحدة حيث ان الفئات المستهدفة من قبل اللجنة هي الفئة العمرية من 8 _ 18 عام تلك هي الفئات التي يمكن ان تستوعب التطوير المنشود من قبل اللجنةوالتي يمكن ان تغيير وجه كرة القدم السعودية

وقد تطرقت المناقشات لبعض الأفكار التي يكمن ان تساهم في تعاون اللجنة مع بعض الهيئات ذات الصِّلة بالنشئ مثل الاعلام والتعليم والصحة والإدارة الرياضية ورجال الاعمال وبين اللجنة التأسيسية من اجل وضع الخطط الطموحة التي تساهم في الوصول للاهداف المنشودة

وتتوجه اللجنة التأسيسية للاتحاد السعودي للأكاديميات لكرة القدم ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للأكاديميات والأمين العام الكابتن إسحاق سراج بالشكر الكبير لإدارة تعليم صبيا والممثلة في مديرها العام الدكتور عسيري الاحوس الذي أتاح للجنة التأسيسية قاعة النشاط لعمل الاجتماعات في أي وقت وكما تتقدم بالشكر للدكتور ناصر شاهين الذي أفاد الجميع بما عنده من خبرات وتتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ سنبل هادي ولمندوبي أكاديميات المنطقة والشكر موصول لطاقم التصوير في صحيفة أثير الالكترونيه لرعايتها الاعلاميه والذين حضروا ورشة العمل الأولي في المنطقة وتغطيتها من قبلهم.