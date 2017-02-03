 جناح جامعة حائل بالجنادرية 31 ينقل جانب النقوش الصخرية في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة مصدر فرنسي : منفذ هجوم اللوفر مصري دخل البلاد في يناير جمعية البر لخيرية بأبهار أبها تبدأ استقبال زوارها بمهرجان الجنادرية سقوط رافعة جراء الطقس العاصف والرياح في شارع الشيخ زايد في دبي محلات بيع الغاز بين المساكن قنابل موقوته … وآراء المواطنين تباينت بين مؤيد ومعارض لنقلها مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص ميليشيا الحوثي قوات الأسد تفرض حصاراً خانقاً على مخيم خان الشيح بريف دمشق والأهالي يعانون من التضييق الأمني جناح جامعة حائل بالجنادرية 31 ينقل جانب النقوش الصخرية في المنطقة ختام ورش العمل للجنة التأسيسية لاتحاد أكاديميات كرة القدم هذه الأنواع من الدخل مستثناة من التسجيل في حساب المواطن تعليم الليث : ” ٣٢ ” ألف طالب وطالبة يتأهبون للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أن استمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي كل 9 ساعات.. إعدام شخص في إيران

جناح جامعة حائل بالجنادرية 31 ينقل جانب النقوش الصخرية في المنطقة

جناح جامعة حائل بالجنادرية 31 ينقل جانب النقوش الصخرية في المنطقة
المناطق _حائل

ينقل جناح جامعة حائل في بيت حائل بالمهرجان الوطني للثقافة والتراث بالجنادرية ٣١ أبرز مواقع الرسوم الصخرية في العالم .

وأوضح مشرف الجناح بندر الضمادي ، أن مشاركة الجامعة تتمثل من خلال الجناح المخصص لها ليقوم بدوره التكاملي مع بقية الإدارات الحكومية في بيت حائل ، الذي يعرض من خلاله الجوانب التاريخية تشهدها منطقة حائل بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، وسمو نائبه الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ،وتوجيه مباشر من مدير جامعة حائل خليل ابراهيم الخليل .

وبين أن الجناح يظهر بحلة جديدة يحوي 35 صورة ، تتركز على الرسومات والنقوش الصخرية في مدينة ” جبة والشويمس”  منحوته على الصخر لأشكال آدمية وحيوانية ، توزعت على لوحات تصور مناظر الصيد والرعي والقتال ، وتعود أقدم الرسومات في جبة الى فترة نهاية العصر الحجري الحديث (5000 ق.م) .

الجدير بالذكر أثار جبة أدرجت على قائمة التراث العلمي في 16 / 9 / 1436 هـ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) .

وأشار الضمادي أن رسومات الشويمس نفذت بدقة وإتقان ومحاكاة للطبيعة حيث تقترب رسومات بعض الاشكال الادمية والحيوانية من الحجم الطبيعي .

unnamed (45)

unnamed (46)

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>