جناح جامعة حائل بالجنادرية 31 ينقل جانب النقوش الصخرية في المنطقة

ينقل جناح جامعة حائل في بيت حائل بالمهرجان الوطني للثقافة والتراث بالجنادرية ٣١ أبرز مواقع الرسوم الصخرية في العالم .

وأوضح مشرف الجناح بندر الضمادي ، أن مشاركة الجامعة تتمثل من خلال الجناح المخصص لها ليقوم بدوره التكاملي مع بقية الإدارات الحكومية في بيت حائل ، الذي يعرض من خلاله الجوانب التاريخية تشهدها منطقة حائل بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، وسمو نائبه الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ،وتوجيه مباشر من مدير جامعة حائل خليل ابراهيم الخليل .

وبين أن الجناح يظهر بحلة جديدة يحوي 35 صورة ، تتركز على الرسومات والنقوش الصخرية في مدينة ” جبة والشويمس” منحوته على الصخر لأشكال آدمية وحيوانية ، توزعت على لوحات تصور مناظر الصيد والرعي والقتال ، وتعود أقدم الرسومات في جبة الى فترة نهاية العصر الحجري الحديث (5000 ق.م) .

الجدير بالذكر أثار جبة أدرجت على قائمة التراث العلمي في 16 / 9 / 1436 هـ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) .

وأشار الضمادي أن رسومات الشويمس نفذت بدقة وإتقان ومحاكاة للطبيعة حيث تقترب رسومات بعض الاشكال الادمية والحيوانية من الحجم الطبيعي .