 قوات الأسد تفرض حصاراً خانقاً على مخيم خان الشيح بريف دمشق والأهالي يعانون من التضييق الأمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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قوات الأسد تفرض حصاراً خانقاً على مخيم خان الشيح بريف دمشق والأهالي يعانون من التضييق الأمني

قوات الأسد تفرض حصاراً خانقاً على مخيم خان الشيح بريف دمشق والأهالي يعانون من التضييق الأمني
واس - بيروت

تفرض قوات الأسد والمليشيات التابعة لها حصاراً خانقاً على مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينييين بريف دمشق الغربي.
وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية تحكم قبضتها الأمنية على المخيم وتشدد حصارها عليه وتمنع ادخال المواد الغذائية والطبية والاغاثية كما تمنع سكانه من الدخول والخروج منه وإليه إلا بموافقة أمنية .
وأشارت المجموعة في بيان إلى أن أهالي مخيم خان الشيح يعيشون حالة من الخوف والقلق نتيجة استمرار حملات الدهم والاعتقالات التي طالت العديد منهم وأكدت أن المخيم شهد عدداً من حالات الدهم والاعتقال وقامت قوات الأسد بمصادرة سيارات تابعة لمؤسسات إغاثية وطبية.
من جانبها ناشدت اللجان الأهلية في مخيم خان الشيح الجهات والمؤسسات الدولية ووكالة الأونروا بالتحرك لوقف مأساتهم.

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