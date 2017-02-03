 مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص ميليشيا الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص ميليشيا الحوثي

مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص ميليشيا الحوثي
واس - عدن

أقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على السجن المركزي في صنعاء اليوم على إطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب المبرح على نزلاء السجن المركزي الواقع في منطقة الجراف شمال المدينة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن شهود عيان أن عناصر من الميليشيات الانقلابية اعتدت على عدد من النساء اللواتي حضرن لزيارة أقاربهن من المساجين، حيث قام أحد عناصر ميليشيا الحوثي بمنعهن من الاقتراب من بوابة السجن ودفع وصفع إحدى النساء، التي اتصلت على أقاربها الذين تجمعوا أمام البوابة للمطالبة برد اعتبار المرأة والنساء الأخريات من العناصر المسلحة بالزي المدني.
وأضاف شهود العيان :”أن الأمر تصاعد بعد قيام المساجين بالاحتجاج داخل عنابرهم وممن كانوا في ساحة السجن على الواقعة، فيما استخدمت عناصر الميليشيا القوة في قمعهم ، واستخدمت الرصاص الحي والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات، ما أسفر عن مقتل أربعة من السجناء وإصابة عشرين آخرين بجروح مختلفة.
وأشار شهود العيان إلى أن مسلحين مدنيين قدموا إلى محيط السجن عقب سماعهم إطلاق النار وقاموا بإطلاق النار مع حراس السجن وميلشيا الحوثي التي قدمت إلى المكان على متن ثلاثة أطقم، وسط حالة من الفوضى وتصاعد أعمدة الدخان من داخل السجن، فيما تم قطع الشوارع المؤدية إلى محيط السجن من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

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