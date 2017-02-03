محلات بيع الغاز بين المساكن قنابل موقوته … وآراء المواطنين تباينت بين مؤيد ومعارض لنقلها

تباينت آراء المواطنين بين مؤيد لبقاء محلات الغاز بين المساكن لتكون قريبة وقت الحاجة ومعارض لبقائها لما تسببه من مخاطر على المساكن القريبة منها ولكن يظل نقلها الى أماكن غير ماهولة بالسكان هو الأفضل والأنسب خاصة وان بعض المحلات لا تتقيد باشتراطات السلامة ويصدر منها روائح توثر على مرضى الربو وكبار السن وأصبحت محلات الغاز المنتشرة داخل الأحياء السكنية بمناطق المملكة وخاصة القريبة من المساكن تشكل قلقاً وهاجساً للمواطنين والمقيمين رغم حرص بعض محلات الغاز على تطبيق اشتراطات السلامة ولكن يظل البعض يصفها بالقنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت

ويقول عدد من المواطنين بان هناك ملاحظات قاتلة على العمال الذي يعملون في محلات بيع الغاز ومن أهمها ممارسة عملية التدخين وسط أنابيب الغاز غير آبهين بما يقومون به وماذا يمكن أن يحدث لو انفجرت أنبوبة غاز بالإضافة إلى وجود أنابيب غاز مصدئه ومهترية مبدئين استغرابهم الشديد من شركات الغاز التي تقوم بتعبئة مثل هذه الأنابيب وإعادتها إلى السوق مرة أخرى دون مبالاة بالمستهلك

ويقول سعيد المالكي بأنه يسكن بإحدى الشقق المفروشة القريبة من محل لبيع الغاز وقد عانى كثيراً هو وعائلته وأطفاله من الروائح التي تصدر من هذا المحل مؤكداً بأنه سيرحل عند انتهاء عقده بهذه الشقة للبحث عن شقة أخرى بعيده عن محلات الغاز

ويؤكد محمد علي بأنه من الضروري نقل محلات الغاز إلى مواقع بعيده عن الأحياء السكنية وتخصيص محلات تحت إشراف الدفاع المدني تتوفر بها جميع اشتراطات السلامة.

اما سعيد صالح ومحمد الزهراني فقالا بان وجود محلات الغاز داخل الأحياء يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين الراغبين في استبدال أنبوبة الغاز بشرط أن تتقيد بوسائل السلامة مناشدين دوريات السلامة بالدفاع المدني بالمرور المستمر على تلك المحلات وإخضاعها للرقابة التامة

ويعتبر محمد الحارثي ان اغلب محلات الغاز تفتقر إلى مقومات السلامة وبعضها مغطى بهنقر حديدي وقد يتسبب في ماس كهربائي ويشعل المحل مؤكدا بان وسائل الكشف التي تستخدم في تلك المحلات بدائية ولا تؤدي الغرض الكافي ولابد أن يكون لكل محل جهاز خاصة لكشف تسرب الغاز عند قيام المستهلك بتغير أنبوبته حتى لا تسبب في كارثة عند استخدامها بمنزله