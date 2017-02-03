جمعية البر لخيرية بأبهار أبها تبدأ استقبال زوارها بمهرجان الجنادرية

بدأت جمعية البر بأبها استقبال زوارها بمعرض الأسر المنتجة في قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” والذي يضم بين جنباته 22 محلا للأسر المنتجة من الحرفيين والتجاريين .

كما أوضح أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن فحاس بأن “بر أبها” تشارك هذا العام بهذه الأسر للتعريف بأعمالهم وتشجيعهم من خلال مهرجان الجنادرية الذي يرده الكثير من الزوار كما امتازت هذه الأسر المشاركة بالإحترافية في العمل من مشغولات يدوية وأعمال فنية وحرفية وتجارية وغيرها مما يجعل هذه الأسر لبنات بناء في هذا الوطن المعطاء ، وتشارك الجمعية بمعرضها التعريفي وما تقدمه للأسر المنتجة من دعم وتدريب ومتابعة وكذلك مساعدة الأسر والأفراد من خلال برامجها المتنوعة .