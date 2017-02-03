مصدر فرنسي : منفذ هجوم اللوفر مصري دخل البلاد في يناير

ذكر مصدر فرنسي قريب من التحقيق في هجوم متحف اللوفر بباريس أن الرجل الذي حاول دخول المتحف الجمعة، وهو يمسك سلاحاً أبيض وأطلق عليه الجنود النار، مواطن مصري دخل إلى فرنسا نهاية كانون الثاني/يناير.

وقال المصدر: “تشير الدلائل الأولية للتحقيق إلى أنه مواطن مصري”.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام بأن جواز سفر المهاجم يشير إلى أنه ولد في مصر عام 1988.

وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قد اعتبر، الجمعة، في لافاليتا، أن “التهديد” بحصول أعمال إرهابية “يبقى قائماً”، وعلى فرنسا أن تواصل “التصدي له”، وذلك بعد ساعات على اعتداء وقع أمام متحف اللوفر في باريس.

وقال هولاند في تصريح صحافي خلال قمة أوروبية منعقدة في مالطا إن “التهديد قائم ومستمر وعلينا التصدي له”، مشيداً بـ”شجاعة وتصميم” العسكريين الذين تصدوا للمهاجم.

كما أكد أن الانتشار الأمني في اللوفر أتاح تفادي اعتداء “له طابع إرهابي”، مشيراً مع ذلك إلى أنه “يعود للقضاء القيام بالتحقيق اللازم” في الهجوم.