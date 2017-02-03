تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة

‏مدير تعليم تبوك‬ يوجه باستمرار تأخير بداية الحصة الأولى في مدارس المنطقة حتى الساعة ‏التاسعة صباحاً من يوم الأحد ‏المقبل بإذن الله ، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني نظراً لتدني درجات الحرارة واستمرار الأجواء الشتوية الباردة ويتواصل ‏ذلك حتى إشعار آخر ، ويشمل تأخير موعد الدراسة مدارس تبوك ومراكزها تيماء ومراكزها حقل ومراكزها البدع ومراكزها ومراكز الفارعة أبوراكة والبليطيح ، مع تواصل إيقاف ‏الاصطفاف الصباحي “الطابور” ‏في مدارس المنطقة للبنين والبنات سواءاً في الساحات الخارجية أو الداخلية.