 تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة

تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة
المناطق - تبوك
‏مدير تعليم تبوك‬ يوجه باستمرار تأخير بداية الحصة الأولى في مدارس المنطقة حتى الساعة ‏التاسعة صباحاً من يوم الأحد ‏المقبل بإذن الله ، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني نظراً لتدني درجات الحرارة واستمرار الأجواء الشتوية الباردة ويتواصل ‏ذلك حتى إشعار آخر ، ويشمل تأخير موعد الدراسة مدارس تبوك ومراكزها تيماء ومراكزها حقل ومراكزها البدع ومراكزها ومراكز الفارعة أبوراكة والبليطيح ، مع تواصل إيقاف ‏الاصطفاف الصباحي “الطابور” ‏في مدارس المنطقة للبنين والبنات سواءاً في الساحات الخارجية  أو الداخلية.

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