تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة

مدير تعليم تبوك يوجه باستمرار تأخير بداية الحصة الأولى في مدارس المنطقة حتى الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل بإذن الله ، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني نظراً لتدني درجات الحرارة واستمرار الأجواء الشتوية الباردة ويتواصل ذلك حتى إشعار آخر ، ويشمل تأخير موعد الدراسة مدارس تبوك ومراكزها تيماء ومراكزها حقل ومراكزها البدع ومراكزها ومراكز الفارعة أبوراكة والبليطيح ، مع تواصل إيقاف الاصطفاف الصباحي “الطابور” في مدارس المنطقة للبنين والبنات سواءاً في الساحات الخارجية أو الداخلية.
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