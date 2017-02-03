 أميركا ترسل مدمرة إلى باب المندب لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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أميركا ترسل مدمرة إلى باب المندب لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

أميركا ترسل مدمرة إلى باب المندب لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران
المناطق - وكالات

أرسل الجيش الأميركي مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، قرب مضيق باب المندب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن، لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن، حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم الانقلابيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، ما تسبب في انفجار أودى بحياة متواجدين على الفرقاطة.

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