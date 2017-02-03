 وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 13 شخصية و12 شركة و كيانًا إيرانيًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأهلي يتغلب على الاتحاد برباعية في الدوري السعودي الجبير يطالب بالتصدي الدولي لتدخلات إيران في المنطقة تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف ولا إصابات وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 13 شخصية و12 شركة و كيانًا إيرانيًا أميركا ترسل مدمرة إلى باب المندب لحماية الممرات المائية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا في مدارس المنطقة مصدر فرنسي : منفذ هجوم اللوفر مصري دخل البلاد في يناير جمعية البر لخيرية بأبهار أبها تبدأ استقبال زوارها بمهرجان الجنادرية سقوط رافعة جراء الطقس العاصف والرياح في شارع الشيخ زايد في دبي محلات بيع الغاز بين المساكن قنابل موقوته … وآراء المواطنين تباينت بين مؤيد ومعارض لنقلها مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص ميليشيا الحوثي قوات الأسد تفرض حصاراً خانقاً على مخيم خان الشيح بريف دمشق والأهالي يعانون من التضييق الأمني

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 13 شخصية و12 شركة و كيانًا إيرانيًا

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 13 شخصية و12 شركة و كيانًا إيرانيًا
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات جديدة على 13 شخصية إيرانية و 12 شركة وكيانًا إيرانيًا وذلك في رد على التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران مؤخرا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات تتضمن تجميد مصالح هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن الشركات والكيانات الإيرانية محل العقوبات تشتمل على الداعمين لبرنامج إيران الصاروخي، مبينة أن هذه الكيانات والشركات منتشرة في عدد من الدول وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الوزارة أن دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي يشكلان تهديدًا للمنطقة ولحلفاء الولايات المتحدة حول العالم، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل جهود مواجهة الأنشطة الإيرانية الضارة في المنطقة.
وطبقًا للبيان، فإن هذه العقوبات متسقة تماما مع التزامات الولايات المتحدة وفقًا للاتفاق النووي مع إيران المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>