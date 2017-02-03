وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 13 شخصية و12 شركة و كيانًا إيرانيًا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات جديدة على 13 شخصية إيرانية و 12 شركة وكيانًا إيرانيًا وذلك في رد على التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران مؤخرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات تتضمن تجميد مصالح هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأمريكيين، مشيرة إلى أن الشركات والكيانات الإيرانية محل العقوبات تشتمل على الداعمين لبرنامج إيران الصاروخي، مبينة أن هذه الكيانات والشركات منتشرة في عدد من الدول وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوزارة أن دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي يشكلان تهديدًا للمنطقة ولحلفاء الولايات المتحدة حول العالم، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل جهود مواجهة الأنشطة الإيرانية الضارة في المنطقة.

وطبقًا للبيان، فإن هذه العقوبات متسقة تماما مع التزامات الولايات المتحدة وفقًا للاتفاق النووي مع إيران المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.