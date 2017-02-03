 الجبير يطالب بالتصدي الدولي لتدخلات إيران في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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الجبير يطالب بالتصدي الدولي لتدخلات إيران في المنطقة

الجبير يطالب بالتصدي الدولي لتدخلات إيران في المنطقة
المناطق - وكالات

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك، المجتمع الدولي بالتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة خاصة في اليمن.

وقال الجبير إن ما تقدمه طهران من أسلحة للانقلابيين يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان الجبير اجتمع في واشنطن قبل زيارته إلى نيويورك بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، الخميس، القائمَ بالأعمال في السفارة الإيرانية في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج حول تزويد إيران أسلحة للميليشيات الانقلابية في اليمن، بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التي تحظر ذلك.

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