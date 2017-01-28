 الأهلي يتغلب على الاتحاد برباعية في الدوري السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

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الأهلي يتغلب على الاتحاد برباعية في الدوري السعودي

الأهلي يتغلب على الاتحاد برباعية في الدوري السعودي
واس - الرياض

تغلب فرق الأهلي على نظيره الاتحاد 4 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ17 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الاتحاد مبكراً عن طريق عدنان فلاتة عند الدقيقة الثانية , وعاد الأهلي وأدرك التعادل عن طريق فيتفا في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.
وفي الشوط الثاني سجل الأهلي ثلاثة أهداف عن طريق مهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد في الدقائق 48 , 62 , 87 ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن الهلال “المتصدر “, فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الثالث.

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