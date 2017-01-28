تغلب فرق الأهلي على نظيره الاتحاد 4 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ17 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الاتحاد مبكراً عن طريق عدنان فلاتة عند الدقيقة الثانية , وعاد الأهلي وأدرك التعادل عن طريق فيتفا في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.
وفي الشوط الثاني سجل الأهلي ثلاثة أهداف عن طريق مهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد في الدقائق 48 , 62 , 87 ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن الهلال “المتصدر “, فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الثالث.
الأهلي يتغلب على الاتحاد برباعية في الدوري السعودي
تغلب فرق الأهلي على نظيره الاتحاد 4 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ17 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .
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