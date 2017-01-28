في جناح تبوك.. حلواني يستعرض تجربة 4 عقود في صناعة السفن الشراعيه

يواصل جناح تبوك في مهرجان الجنادريه ٣١ عرض تراث وموروث المنطقه على أيدي أبنائها ، ومن الأعمال الحرفيه اللافته ماقدمه الحرفي

عبدالعزيز حلواني الذي أمضى ٤ عقود في صناعه السفن الشراعيه.

حلواني البالغ من العمر ٦٠ عاما و له رصيد كبير من المشاركات الداخليه والخارجيه تحدث ل”جوالكم” قائلاً:شاركت في عدد من الدوله العربيه والأجنبيه في معارض تخص صناعة السفن الخشبيه منها المانيا وفرنسا واليونان وقطر والامارات ومصر والجزائر وتونس وحصلت على جائزة الحرفي المتميز من هيئه السياحه والتراث الوطني إضافه لعدد من المشاركات والجوائز المحليه.وأضاف حلواني:كُنت في البداية أصنع القوارب من ١٠ أمتار إلى ١٥ مترا، ولكن مع مرور الوقت انقرضت السفن الشراعية ولم تعد تستخدم إلا للصيد وعندها اتجهت إلى صناعة المجسمات والقوارب الصغيرة، ولكن الكثير من محبي البحر اتجهوا للسفن الجديدة، وقال :أهم ما يبقيني في هذه الحرفة حتى الآن هو إعطاء الجيل الجديد ذكريات الماضي، وإحياء تراث الآباء والأجداد مشيرا بأنه يعمل في هذه المهنة.

وتابع حلواني حديثه: أنا الآن أنا على مشارف عقدي السادس ، وقد أمضيت في هذه المهنة سنوات طويلة كنت في بدايتها أشارك والدي صناعة القوارب والسفن الشراعية والآن تحولت صناعتي إلى مجسمات صغيرة أمكث في نحتها وجمالها ووضع مواصفاتها نحو عشرين يوما , مستخدما الخشب السويدي , وأبيع مجسم السفينة الشراعية وأما فيما يخص الأدوات المستخدمة في صناعة السفن قال الحلواني بأنه يستخدم في صناعة السفينة وخاصة مانعرفه وكنا نستخدمه – الجنقلي – المنتي – الفيني – الفنص – الفن – الباكه – الميط – القرط – إضافة إلى المواد العضوية مثل الصل – الدامر – الحل – الشونة – الحومار والمسامير وغيرها، والأدوات المستخدمة في صناعة السفن بما يسمى العدة، الجدوم، والمنشار، والمطرقة، والرندة، ومنقر القوبار، والبلد، والخيط والطبشير وغيرها . وعن مشاركته في مهرجان الجنادرية قال : المهرجان له الفضل الأكبر في ترويج حرفنا اليدوية القديمة ولولا هذا المهرجان لاندثرت الكثير من الحرف في المملكة بجانب الدعم الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ومن أمير منطقة تبوك الذي قدمنا ودعمنا لنمثل الوطن خارجيا واماره المنطقه لاتاحه الفرصه بالمشاركات