 الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري

الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري
واس - الجنادرية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، اليوم, وزير الثقافة المصري حلمي النمنم, الذي ثمن الجهود التي تقوم بها المملكة لاستضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة كدولة الشرف للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة ( الجنادرية 31 ), وما تمثله الاستضافة من فرصة لإبراز الثقافة والتراث المصري وأوجه الحضارة المختلفة في مهرجان الجنادرية .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .
كما قدم الوزير المصري في ختام زيارته, هدية تذكارية لسمو وزير الحرس الوطني .
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري, وسفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي, والمشرف على جناح الدولة الضيف جمهورية مصر العربية الشقيقة في الجنادرية اللواء حسن خلاف .

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