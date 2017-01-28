 محافظ محايل يتوج الغنمي بطلآ لبطولة محايل الأولى للطيران الشراعي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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محافظ محايل يتوج الغنمي بطلآ لبطولة محايل الأولى للطيران الشراعي 

محافظ محايل يتوج الغنمي بطلآ لبطولة محايل الأولى للطيران الشراعي 
المناطق - محايل - محمد آل طاوي

توج محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي مساء اليوم  عبد الله بن محمد الغنمي بطلآ لبطولة محايل الأولى للطيران الشراعي وحصل على الكاس والميدالية الذهبية، فيما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية عبد الله بن يحي الحنيشي ، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية محمد بن أحمد عبد المتعالي .
وكان الحفل المعد بهذه المناسبة أنطلق بالقرآن الكريم ، ثم شاهد الحضور عرضآ مرئيا لرياضة الطيران الشراعي . ثم قدمت لوحة شعبية تراثية .
بعد ذلك كرم نادي عسير للطيران الشراعي وبحضور المحافظ عدد من الإدارات الحكومية والإعلاميين وشيخ قبيلة وادي الريش أبوطالب الزين ، وأعضاء نادي عسير للرياضات الجوية ، تسلمها بالنيابة عنهم جابر أحمد العاصمي ، والفرقة الشعبية تسلمها نيابة عنهم نواف مريع . وأعضاء فريق الكشافة . ثم كرم رئيس نادي عسير للطيران الشراعي عبد المتعالي بن أحمد القيسي بدرع تكريمي، فيما كرم المحافظ ” القيسي “بدرع تكريمي يحمل شعار محايل أدفأ في نسخته العاشرة .
وفي نهاية الحفل ألتقطت الصور التذكارية . حضر الحفل الدكتور ميسره طاهر ،  ومدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم .وعدد من مديري الادارات الحكوميه .

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