ألمانيا تحذر من موجة عنف في الشرق الأوسط بسبب الاستيطان الإسرائيلي

وجه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل انتقاداً قوياً لسياسة الاستيطان الإسرائيلية اليوم الجمعة، محذراً من اندلاع موجة عنف جديدة في الشرق الأوسط بسبب هذه السياسة.

وقال جابريل اليوم أمام الصحفيين في واشنطن، إن الفرص المتاحة أمام حل الدولتين للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتأثر بشدة بمواصلة سياسة الاستيطان.

وأضاف جابريل قائلاً “علينا أن ننتبه حتى لا ينشأ هناك جيل جديد من الشباب الذي لا يرى بديلاً آخر في الدفاع عن نفسه، إلا بتدمير فكرة الدولتين هذه، وبدء سلسلة جديدة من العنف”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نأى بنفسه فجأة عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وقال البيت الأبيض مساء أمس الخميس (بالتوقيت المحلي والجمعة بتوقيت أوروبا)، إن من يبني مستوطنات جديدة أو يوسع مستوطنات قائمة يعرض مساعي السلام في الشرق الأوسط للخطر.

وكانت إسرائيل أعلنت مؤخراً عن إنشاء مستعمرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.