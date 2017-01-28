 ألمانيا تحذر من موجة عنف في الشرق الأوسط بسبب الاستيطان الإسرائيلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد … اسلام ٢٦ فلبيني اليوم بملتقى نور وهداية بتعاوني الصحافة بالرياص ألمانيا تحذر من موجة عنف في الشرق الأوسط بسبب الاستيطان الإسرائيلي مستشار الأمن القومي الأمريكي: الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاستفزازات الإيرانية محافظ محايل يتوج الغنمي بطلآ لبطولة محايل الأولى للطيران الشراعي  الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري في جناح تبوك.. حلواني يستعرض تجربة 4 عقود في صناعة السفن الشراعيه العريفي : لأول مرة في حياتي أصلي على ميت غير مُكفن ومكشوف الوجه والرأس‎ محافظ بيشه: بتوجيهات سمو أمير عسير..  قرية عسير شهدت نقلة نوعية وتنوعاً في العروض وحضور مميز للمحافظات الأهلي يتغلب على الاتحاد برباعية في الدوري السعودي الجبير يطالب بالتصدي الدولي لتدخلات إيران في المنطقة تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف ولا إصابات وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 13 شخصية و12 شركة و كيانًا إيرانيًا

ألمانيا تحذر من موجة عنف في الشرق الأوسط بسبب الاستيطان الإسرائيلي

ألمانيا تحذر من موجة عنف في الشرق الأوسط بسبب الاستيطان الإسرائيلي
المناطق - وكالات

وجه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل انتقاداً قوياً لسياسة الاستيطان الإسرائيلية اليوم الجمعة، محذراً من اندلاع موجة عنف جديدة في الشرق الأوسط بسبب هذه السياسة.

وقال جابريل اليوم أمام الصحفيين في واشنطن، إن الفرص المتاحة أمام حل الدولتين للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتأثر بشدة بمواصلة سياسة الاستيطان.

وأضاف جابريل قائلاً “علينا أن ننتبه حتى لا ينشأ هناك جيل جديد من الشباب الذي لا يرى بديلاً آخر في الدفاع عن نفسه، إلا بتدمير فكرة الدولتين هذه، وبدء سلسلة جديدة من العنف”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نأى بنفسه فجأة عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وقال البيت الأبيض مساء أمس الخميس (بالتوقيت المحلي والجمعة بتوقيت أوروبا)، إن من يبني مستوطنات جديدة أو يوسع مستوطنات قائمة يعرض مساعي السلام في الشرق الأوسط للخطر.

وكانت إسرائيل أعلنت مؤخراً عن إنشاء مستعمرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>