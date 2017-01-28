 شاهد … اسلام ٢٦ فلبيني اليوم بملتقى نور وهداية بتعاوني الصحافة بالرياص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد … اسلام ٢٦ فلبيني اليوم بملتقى نور وهداية بتعاوني الصحافة بالرياص

شاهد … اسلام ٢٦ فلبيني اليوم بملتقى نور وهداية بتعاوني الصحافة بالرياص
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

نجح مشروع ملتقى “نور وهداية ” الأسبوعي، للجاليات الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ” مشكاة ” بحي المصيف الرياض، في إسلام 26 رجلاً من الجنسية الفلبينية خلال الملتقى الذي أقيم مساء اليوم الجمعة باستراحة الشيخ عبدالله الحنطي -رحمه الله- بشمال العاصمة الرياض .

حضر الملتقى عدد من الشخصيات الإسلامية و( ١٤٧ ) شخص من الجاليات يمثلون  (٧) جنسيات  من ( ٥ ) شركات كما تم دعوة (٧٠ ) من الغير المسلمين من الجنسيات( الفلبينية،الهندية،النيبالية)،  وتعليم (٧٧ ) من المسلمين العقيدة الإسلامية  الصحيحة من الجنسيات (الباكستانية،الهندية ،النيجرية،البنقالية).

ولقن الشيخ خالد الحنطي أحد ابرز الداعمين للملتقى المسلمين الجدد الشهادتين وسط هتافات الحضور بالتكبير المقرون بصادق الدعاء لهم بالتثبيت والسداد ، كما قدم لهم الهدايا التذكارية .

يشار إلى أن ملتقى “نور وهداية” الذي يشرف على تنفيذه مكتب الدعوة بحي الصحافة يُعد ملتقاً مميزاً للدعوة إلى الله تعالى وفق خطط وبرامج مميزة ومتجددة ساهمت بشكل كبير في إسلام عشرات الجاليات منذ إنطلاقه الاسبوع الماضي، حيث حظي تدشين الملتقى حضور سفير دولة نيجيري لدى المملكة الحاج عمر، وسعادة الشيخ عبدالله صالح المنجم رئيس شركة بيت الشواية،ولفيف من الدعاة ومنسوبي المكتب .

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