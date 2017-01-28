 وزير يمني: الانقلابيون يحتجزون القوافل الإغاثية في ميناء الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير يمني: الانقلابيون يحتجزون القوافل الإغاثية في ميناء الحديدة

وزير يمني: الانقلابيون يحتجزون القوافل الإغاثية في ميناء الحديدة
المناطق - وكالات

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، الجمعة، أن القوافل الإغاثية المخصصة لمحافظة تعز ما تزال محتجزة في ميناء الحديدة، وترفض ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية الإفراج عنها.

وأوضح الوزير فتح في تصريح له اليوم لوكالة الأنباء اليمنية “أن الميليشيا قامت أيضاً باحتجاز عدد من المعونات الإغاثية المخصصة لمديرية جبل حبشي والمواسط في نقطة البرح التابع للميليشيا الانقلابية، وترفض الإفراج عنها”، مشيراً إلى أن بعض القوافل محتجزة في بعض تلك النقاط منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبعضها محتجز منذ ثلاثة أشهر.

وطالب الوزير فتح الوكالات الدولية العاملة في مناطق الميليشيا الانقلابية، وخصوصاً برنامج الغذاء العالمي بتصرف حازم إزاء هذه الأعمال، والعمل على إيجاد بدائل لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

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