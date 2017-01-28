دراسة صادمة: 3 أكواب من الحليب يوميا تصيب بـ”سرطان الثدي” و الوفاة المبكرة

في مفاجأة صادمة أثبتت نتائج أبحاث طبية، في إحدى أهم الجامعات بالعالم، أن تناول ثلاثة أكواب من الحليب يوميا هو سم قاتل يتسبب في الموت المبكر.

وأعد البحث قسم علوم الجراحة بجامعة “أوبسالا” وهي إحدي أقدم الجامعات في الدول الإسكندنافية، وحصل 8 متخرجين منها على جوائز نوبل في كافة الحقول العلمية، وشارك في الأبحاث والتجارب مجموعة من أساتذة الجامعة وشملت أكثر من 106 آلاف شخص، طوال 20 سنة للنساء و11 للرجال.

وكشفت النتائج أن الحليب به عنصر “الجالكتوز” وهو نوع من السكر يؤدي تناوله إلى ما يسميه العلماء، “القاتل المميت”، وقالت الدراسة إن الحيوانات التي تم حقنها بمادة “الغالكتوز” وخضعت للتجارب والأبحاث العلمية في المختبرات ماتت قبل غيرها، وفقا لما نشرته صحيفة “بريتيش ميديكال جورنال” البريطانية.

واثبت الباحثون أن النساء اللاتي تناولن 3 أكواب من الحليب، أو أكثر يوميا، كن 1.93 مرة أكثر قابلية للوفاة ممن تناولن أقل من كوب واحد يوميا، أي أن خطر الموت الباكر ارتفع 15% مع كل كوب يومي من الحليب في العشرين سنة، وأن استهلاك الحليب “يساهم في الإصابة بسرطان الثدي، لأن منتجاته التي لم توجد ليستهلكها الإنسان، تحتوي على مكوّنات سرطانية”.

وقال ميكالسون العالم السويدي الشهير الذي اشترك في الدراسة أن التجارب أثتبت أن الحليب لا يساعد على تقوية العظام وفقا لما هو سائد.