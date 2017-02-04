 خطيب مصري للمصلين: توكلوا على الله كـ”الحضري”.. نصره الله ونصر معه المنتخب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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خطيب مصري للمصلين: توكلوا على الله كـ”الحضري”.. نصره الله ونصر معه المنتخب مسؤول عراقي يُفجّر مفاجأة: التحقيقات أثبتت تورط قيادات “الحشد” في تهريب أسلحة لداعش تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية دراسة صادمة: 3 أكواب من الحليب يوميا تصيب بـ”سرطان الثدي” و الوفاة المبكرة وزير يمني: الانقلابيون يحتجزون القوافل الإغاثية في ميناء الحديدة شاهد … اسلام ٢٦ فلبيني اليوم بملتقى نور وهداية بتعاوني الصحافة بالرياص ألمانيا تحذر من موجة عنف في الشرق الأوسط بسبب الاستيطان الإسرائيلي مستشار الأمن القومي الأمريكي: الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاستفزازات الإيرانية محافظ محايل يتوج الغنمي بطلآ لبطولة محايل الأولى للطيران الشراعي  الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري في جناح تبوك.. حلواني يستعرض تجربة 4 عقود في صناعة السفن الشراعيه

خطيب مصري للمصلين: توكلوا على الله كـ”الحضري”.. نصره الله ونصر معه المنتخب

خطيب مصري للمصلين: توكلوا على الله كـ”الحضري”.. نصره الله ونصر معه المنتخب
المناطق - وكالات

قررت وزارة الأوقاف المصرية التحقيق مع إمام مسجد بمدينة السويس شرق البلاد بسبب حديثه خلال خطبة الجمعة عن حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري.

وقرر الدكتور إبراهيم جمعة، مدير مديرية أوقاف السويس، إحالة محمد عزت، إمام مسجد التوبة للتحقيق بسبب حديثه عن عصام الحضري، وخروجه عن الخطبة المكتوبة التى حددتها الأوقاف.

وقال أيمن مهران، مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان “الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف” وإن أئمة المساجد في السويس التزموا بها، فيما خالف إمام مسجد التوبة ذلك وتحدث عن عصام الحضري واعتبره رمزا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به ويتّبعوه لتحقيق أهدافهم في الحياة.

وذكر مدير الإعلام أن الإمام عزت غير معين بالأوقاف ولكنه يعمل بنظام المكافأة، مضيفاً أنه سوف يترتب على ذلك إلغاء ترخيص الخطابة وحرمانه من صعود المنبر بعد ذلك.

وكان إمام وخطيب مسجد التوبة قد تحدث في خطبة الجمعة عن الإنجاز الذي حققه عصام الحضري حارس مرمى المنتخب، قائلا: “إنه يعتبر سببا مهما في فرحة المصريين”.

وأضاف أن الحضري “أصبح مثالا يحتذى وقدوة للشباب فرغم تقدمه في العمر وكونه الحارس الإحتياطي بالمنتخب، إلا أنه أصر على تحقيق هدفه وسعى وراء ذلك واستعان بالله وتوكل عليه”، مشيرا إلى أنه يتوجب على الشباب أن يتخذ من حارس مرمى مصر مثالا ورمزا لتحقيق أهدافهم.

وقال موجها حديثه للشباب: “لا بد أن تعلموا أن الظروف مهما كانت صعبة فلن تمنعكم من تحقيق المستحيل طالما توكلنا على الله وأخذنا بالأسباب”، مستدلا بما فعله الحضري الذي “توكل على الله فنصره الله ونصر معه منتخب مصر وأسعد كل المصريين”.

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