 شاهد.. ترامب يقرع طبول الحرب على إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مسؤولون أمريكيون: العقوبات الجديدة على إيران “خطوات أولية” شاهد.. طبيب إسعاف يتحول إلى ضحية بسبب سائق أرعن “التحالف” يقصف معسكرين للانقلابيين في صنعاء استشارية سعودية تعلن إنجازا طبيا جديدا: حقن خاصة لـ “العقيمات” لإرضاع الأيتام تغريدات المواطنين تتحول في هذا الصقيع إلى المرابطين: ‏”اللهم هوّن عليهم برد الشتاء” “الغذاء والدواء”: هذه الأطعمة والمشروبات تتعارض مع بعض الأدوية.. فاحذروها (فيديو) كلمات نارية لكوثر الأربش عن الوطن.. وتؤكد: خسرت 80 صديقة بعد مقالي عن حسن نصرالله شاهد.. ترامب يقرع طبول الحرب على إيران خطيب مصري للمصلين: توكلوا على الله كـ”الحضري”.. نصره الله ونصر معه المنتخب مسؤول عراقي يُفجّر مفاجأة: التحقيقات أثبتت تورط قيادات “الحشد” في تهريب أسلحة لداعش تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية

شاهد.. ترامب يقرع طبول الحرب على إيران

المناطق - وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تحذيرًا ضمنيًا لإيران عقب تصاعد حدة التوتر بين بلاده وطهران على خلفية إطلاق الأخيرة صاروخًا باليستيًا قائلًا إن “إيران تلعب بالنار”.

جاء ذلك في تغريدة كتبها ترامب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وقال الرئيس الأمريكي إن “إيران تلعب بالنار، والإيرانيون لا يقدّرون كم كان أوباما (الرئيس السابق) طيبًا معهم، أما أنا فلست مثله”.

وزاد التصعيد بعد أن أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، الأربعاء الماضي، قيام بلاده باختبار صاروخ “باليستي” خلال الأيام الماضية، مشيرًا أن طهران “لن تسمح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤونها”. وبعد يوم هدّد البيت الأبيض، بأن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة “لن تمر دون عقاب”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها لن تسمح بمشاركة الرياضيين الأمريكيين بمباريات كأس العالم للمصارعة الحرة المقرر إقامتها بمدينة كرمنشاه (غرب)، ردًا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحظر دخول القادمين من 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة من بينها إيران.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>