(فيديو) كلمات نارية لكوثر الأربش عن الوطن.. وتؤكد: خسرت 80 صديقة بعد مقالي عن حسن نصرالله

أكدت الإعلامية وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، أنها ابنة المملكة، وإن انتماءها الأول للمملكة وليس لأي طائفة دينية، معتبرة أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه الجميع.

وانتقدت الأربش، منطق الإقصاء الذي يمارسه بعضهم ضد من يختلف معه في الرأي، مؤكدة أنها خسرت 80 صديقة من صديقاتها المقرّبات بعد أن انتقدت حسن نصر الله، زعيم حزب الله الإرهابي، في إحدى مقالاتها.

وقالت خلال استضافتها عبر برنامج “بالمختصر”، على قناة “mbc”، إن المثقف الشيعي في المملكة مقصرًا في انتقاد العمليات الإرهابية، مؤكدة على وجود ضغوط عليه من داخل طائفته تمنعه من الإفصاح عن رأيه.

وأضافت أنها حين تنتقد أحد الأمور في الطائفة الشيعية، فإنها تتعرّض لهجومٍ شديد، ليس فقط من بين أبناء الطائفة في داخل المملكة، بل في الخارج كذلك.

وأشارت إلى أن المرأة غير مهمّشة في المملكة، إلّا أن هناك محاولات من بعض الأشخاص لتهميشها، وتقليص دورها، رافضة هذا التهميش والإقصاء، كما أوضحت أن هناك فئة تضع علامات استفهام حول أي شخص يقول إنه يحب السعودية.

وكوثر الأربش هي كاتبة صحفية، وعضو مجلس الشورى في دورته الحالية، وولدت في الأحساء، وهي حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، وهي كذلك شاعرة وقاصة وتشكيلية سابقة.