استشارية سعودية تعلن إنجازا طبيا جديدا: حقن خاصة لـ “العقيمات” لإرضاع الأيتام

في إنجاز طبي جديد، تم ابتكار حقن خاصة تساعد العازبات وغير المتزوجات والعقيمات في إدرار الحليب لإرضاع الأطفال الأيتام ليكن بمنزلة الأم الشرعية لهم بتوفر أهم شرط لذلك وهو إرضاعهم من حليبهن.

وكشفت استشارية طب الأسرة وصحة المرأة والطفل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، الدكتورة رذاذ محمد ولي عن إخضاع النساء الراغبات في “حضانة الأيتام” إلى إجراءات طبية وحقن معينة من أجل مساعدتهن في إدرار الحليب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخامس لمتعلقات الإرضاع ومتابعة الأمومة وعلاجياتها في المدينة المنورة، الذي أقيم تحت رعاية وكيل الوزارة المساعد للخدمات العلاجية الدكتورة منيرة العصيمي، على مدى 3 أيام، وطرحت فيه 19 ورقة عمل، وتحدث 23 مختصاً من داخل السعودية وخارجها.

وقالت الدكتورة رذاذ عن حقن الإرضاع: “سجلنا حالات طبية عدة لمساعدة العازبات وغير المتزوجات والعقيمات في إدرار الحليب لإرضاع الأطفال الأيتام، وهو بنفس خصائص حليب الأم الطبيعي التي أثبتتها المنظمات العالمية”، وفقاً لمجلة “سيدتي”.

من جهته، استعرض استشاري طب الأسرة الدكتور سامي الرحيلي آخر الأبحاث فيما يخص الرضاعة الطبيعية بدايةً بعلاقه فيتامين (D) بالرضاعة، مشيراً إلى أن غالبية الأمهات يعانين من نقص هذا الفيتامين ويفضل تصحيح مستوياته بالتغذية الجيدة والتعرض لأشعة الشمس قبل الحمل.

ولفت خلال المؤتمر إلى دراسة أجريت في جامعة واشنطن على الأطفال الخدج، وكانت نتيجتها أن نمو المخ لدى مَن أرضعوا طبيعياً منهم كان أفضل ممَّن تمت تغذيتهم صناعياً.