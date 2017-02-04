 “التحالف” يقصف معسكرين للانقلابيين في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مسؤولون أمريكيون: العقوبات الجديدة على إيران “خطوات أولية” شاهد.. طبيب إسعاف يتحول إلى ضحية بسبب سائق أرعن “التحالف” يقصف معسكرين للانقلابيين في صنعاء استشارية سعودية تعلن إنجازا طبيا جديدا: حقن خاصة لـ “العقيمات” لإرضاع الأيتام تغريدات المواطنين تتحول في هذا الصقيع إلى المرابطين: ‏”اللهم هوّن عليهم برد الشتاء” “الغذاء والدواء”: هذه الأطعمة والمشروبات تتعارض مع بعض الأدوية.. فاحذروها (فيديو) كلمات نارية لكوثر الأربش عن الوطن.. وتؤكد: خسرت 80 صديقة بعد مقالي عن حسن نصرالله شاهد.. ترامب يقرع طبول الحرب على إيران خطيب مصري للمصلين: توكلوا على الله كـ”الحضري”.. نصره الله ونصر معه المنتخب مسؤول عراقي يُفجّر مفاجأة: التحقيقات أثبتت تورط قيادات “الحشد” في تهريب أسلحة لداعش تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية

“التحالف” يقصف معسكرين للانقلابيين في صنعاء

“التحالف” يقصف معسكرين للانقلابيين في صنعاء
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، خمس غارات جوية على معسكرين خاضعين لسيطرة الحوثيين والمليشيا الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.

وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من على الموقع المستهدف.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين ومليشيا صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بتوجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف العام لاستعادة شرعية البلاد، مخلفة خسائر كبيرة في صفوفهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>