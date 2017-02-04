“التحالف” يقصف معسكرين للانقلابيين في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، خمس غارات جوية على معسكرين خاضعين لسيطرة الحوثيين والمليشيا الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.

وذكرت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من على الموقع المستهدف.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف العربي تحلق في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين ومليشيا صالح.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بتوجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين صالح في اليمن منذ أكثر من عام ونصف العام لاستعادة شرعية البلاد، مخلفة خسائر كبيرة في صفوفهم.