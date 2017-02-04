شاهد.. طبيب إسعاف يتحول إلى ضحية بسبب سائق أرعن

أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام سيارة مسرعة بسيارة إسعاف أثناء نقلها لأحد المرضى الأمر الذي أدى إلى قذف الطبيب من مؤخرتها وطيرانه في الهواء.

وأظهر مقطع الفيديو سيارة الأسعاف وهي تطلق صافراتها قبل أن تباغتها سيارة مسرعة وتصطدم بها من الخلف، ما أدى إلى طيران محتوياتها إلى الخارج.

ولم ترد أي أنباء عن حالة الطبيب الذي قذف إلى خارج سيارة الإسعاف، غير أن التقارير تقول بأن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت ثلاثة أشخاص إلى المستشفى من بينهم الطبيب الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، وسائق السيارة التي صدمت سيارة الإسعاف.

وتقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث المروع الذي وقع في أحد شوارع مدينة ريبنسك، غربي روسيا.