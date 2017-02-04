 بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق اعتداء شخص على آخر وتسديد عدة طعنات له داخل محل بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق اعتداء شخص على آخر وتسديد عدة طعنات له داخل محل بمكة

بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق اعتداء شخص على آخر وتسديد عدة طعنات له داخل محل بمكة
المناطق_مكة

وثقت كاميرات المراقبة في إحدى التموينات بمكة المكرمة، هجوم شاب على آخر بسلاح أبيض “سكين”، وطعنه عدة طعنات تسببت في إصابته.

ويظهر المقطع المتداول أمس (الجمعة) على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يحمل آلة حادة تبدو “سكيناً”، وينقض على آخر في المحل، موجهاً له عدة طعنات في صدره وكتفه، ما تسبب في إصابته وسيل الدماء منه، بعدما فشل في مقاومته.

وأوضح متداولو المقطع أن الحادثة وقعت في مكة المكرمة الأربعاء الماضي بين شابين سعوديين، لكن لم تتضح أسبابها، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالقبض على الجاني والكشف عن ملابسات الواقعة.

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