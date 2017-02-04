شاهد.. نصائح هامة من الشيخ عائض القرني للزوجات للتعامل مع أزواجهن

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني، عددا من النصائح للزوجات لمساعدتهن في التعامل مع أزواجهن، لكي تستمر الحياة والأسرة، مطالباً إياهن بالبعد عن المقارنة بالآخرين والتفتيش وراءهم والتدقيق والمحاسبة والتفنن في خلق المشاكل.

وقال القرني في مقطع الفيديو الذي بثه اليوم (الجمعة) تحت عنوان “سري للغاية للزوجة فقط”: “هذا سري للغاية للزوجة، ونحن الرجال متهمون بالجملة بأننا غير محايدين، في الغالب يتهم الرجل بأنه يتكلم عن حقوقه ويترك حقوق المرأة أو الزوجة”.

وتابع: “أختي الزوجة احرصي على اللحظة الأولى بأول لقاء مع الزوج، فمثلا عند دخوله للمنزل وعند اللقاء فيجب أن تكون هناك البسمة والتحية والسرور والبهجة، كما إياك والمقارنة بآل فلان والجيران لأن عندهم وما عندنا وفلان توسعوا وفلان اشتروا، فدخل الناس يختلف، والمرأة قد تنظر إلى غيرها وبيوت غيرها وكنبات غيرها وسيرات غيرها فتقارن، وهذا خطأ”.

وأضاف الشيخ: “يجب عليك أختي الزوجة الثناء على الجوانب المشرقة في الزوج، فهي مطلب، بمعنى أثني، الزوج مغرم بالمدح، امدحي ولو كان كذبا، يجوز لك الكذب، اكذبي مع الزوج، فمثلا قولي للوجه العبوس القمطرير يا بدر الزمان ويا شمس الضحى سبحان من منحك الجمال”.

وطالب القرني الزوجة بألا تدقق وراء الزوج ولا تحاسب، أي لا تكثر من التفتيش والتنقيب وراءه، كما طالبها بالتفكير عند كل غضب في الأطفال والبيت ومستقبل الأسرة، ناصحاً إياها بالصمت عند الغضب وعدم استفزاز الزوج، حرصاً على مستقبل الأسرة .