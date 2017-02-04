بسبب غياب الرقابة وإهمال الأطباء.. رئيس ” ساير”: المضادات الحيوية في المملكة “غير فعالة” وتحولت إلى سوق سوداء!

صرح رئيس البرنامج السعودي للمضادات الحيوية “ساير”، محمد العقيل، عن أن نتائج إحدى الدراسات الاستقصائية الطبية أثبتت سوء استخدام المضادات الحيوية بالمملكة، مبيناً أن المضادات المتداولة في الأسواق غالبيتها غير فعال بالمرة.

وقال العقيل أن الدراسات التي قامت بها مؤسسات عالمية ومحلية حددت أسباب سوء استخدام المضادات الحيوية بغياب الرقابة على الصيدليات؛ ما تسبب في تحول صرف تلك الأدوية إلى سوق سوداء، إضافة إلى إهمال الأطباء في صرف العقاقير اللازمة للمرضى والاكتفاء بعقاقير عشوائية، وكذلك غياب التوعية الصحية لدى المرضى بخصوص تلك المضادات وفقاً لـ”الوطن”.

وأضاف أن المضادات الحيوية في المملكة يتم استخدامها في مجالات الزراعة والحيوان والغذاء، موضحاً أن الحيوانات والأغذية تحصل على أربعة أضعاف المضادات لتسريع نموها وبيعها بشكل أسرع.

ولفت إلى أن “ساير” أطلقت مؤخراً مبادرة لزيادة التوعية الصحية بالمضادات الحيوية من خلال عمل شراكات مع المؤسسات التعليمية والصحية والبحثية والتوعية في مجال المجتمع والصحة.