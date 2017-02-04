مقتل 9 من الميليشيات الانقلابية وإصابة العشرات في تعز

قُتل تسعة عناصر من الميليشيات الانقلابية وأصيب العشرات في مواجهات متفرقة مع قوات الجيش والمقاومة في منطقة الصلو في محافظة تعز التي شهدت معارك عنيفة في الساعات الأخيرة.

وقالت مصادر عسكرية إن منطقة الصلو جنوب المدينة شهدت اشتباكات عنيفة، تمكن على إثرها الجيش من استعادة قرية الصيار. ولا تزال الاشتباكات تدور في قرية الحود جنوب المدينة.

وفي المخا تواصل قوات الجيش الوطني، مسنودةً بطيران التحالف، عملية تمشيط للمدينة ومحيطها مضيقةً الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيات.

وكانت المليشيات الانقلابية اختطفت 20 مواطناً من أبناء قريتي الزُحَيِطْ ووادي البِطاح بالتعزية شمال المدينة، كما قامت بقصف القرى السكنية في مديرية مقبنة غرب تعز بمضادات الطيران من مواقعهم في جبل العُويِّدْ.

وفي الساحل الغربي تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمشيطها لمدينة المخا ومحيطها، مضيقة الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيات داخل المدينة، التي أصبح فيها المدنيون يقبعون كدروع بشرية اتخذهم المتمردون.

هذا وألقت طائرات التحالف العربي منشورات تدعو فيها أهالي مدينة المخا إلى تجنب تجمعات ميليشيات الحوثي وصالح حرصاً على سلامتهم.

وفي سياق متصل، قالت مصادر قبلية إن المقاومة الشعبية في منطقة قيفة في محافظة البيضاء وتمكنت من السيطرة على موقع السميط العسكري في مديرية القريشية، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.