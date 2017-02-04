 غروس: مواجهة القادسية أصعب من الديربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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غروس: مواجهة القادسية أصعب من الديربي

غروس: مواجهة القادسية أصعب من الديربي
epa05769392 Al-Ahli head coach Christian Gross during the Saudi Arabia Professional League soccer match between Al-Ittihad and Al-Ahli at King Abdullah International Stadium AlJawhra, Jeddah, Saudi Arabia, 03 February 2017. EPA/-
المناطق - جدة

أبدى كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام جاره الاتحاد برباعية، مؤكدا في الوقت ذاته، صعوبة المواجهة المقبلة أمام القادسية.

وقال غروس في حديثه عقب موقعة “الجوهرة”: “سعيد جدا بالنقاط الثلاث، عدنا للمباراة بشكل مميز، رغم تسجيل الاتحاد هدف مبكر في مرمانا”.

وتابع: “كان مهما جدا بالنسبة لنا التسجيل في بداية الشوط الثاني، سعيد جدا بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق، كذلك الذي قدمه المهاجم مهند عسيري”.

وزاد غروس بقوله: “جميع المباريات القادمة حاسمة في مشوار الفريق، ومباراة القادسية المقبلة صعبة جدا ولن تكون أسهل من هذه المباراة”.

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