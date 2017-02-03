مصر والكاميرون.. حسابات نهائي “خارج التوقعات”

ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يصل المنتخبان إلى الدور النهائي عندما انطلقت البطولة في ليبرفيل قبل ثلاثة أسابيع بعد تراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

وبدا المنتخب المصري حذرا لدرجة التوتر في جل مبارياته بالدور الأول، لكن بعدها تغلب بهدف على كل من غانا والمغرب، وبفضل إبداعات وتألق عصام الحضري (44 عاما) حارس المرمى تأهلت مصر إلى الدور النهائي عبر ركلات الترجيح على حساب بوركينا فاسو.

وقال هيكتور كوبر مدرب مصر “شعر لاعبو فريقي بالإرهاق وكانت بوركينا أفضل منا ولذلك لعبنا للوصول إلى ركلات الترجيح لنرى ما سيحدث”.

ولا يزال هاجس الإصابة يحوم حول مشاركة لاعب أرسنال محمد النني بخط الوسط ويجب على المنتخب إيجاد بديل لمروان محسن المصاب ومحمود عبد المنعم”كهربا” الموقوف وسط توقعات بأن يشغل محمد صلاح هذا المركز.