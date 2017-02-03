تفاصيل خطة التعليم لمواجهة أزمة تقاعد 19 ألف معلم.. تتمثل في 9 خطوات!

تعكف وزارة التعليم على القيام بعدة خطوات لسد النقص الحاصل في المدارس بسبب تقاعد أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة٬ أبرزها طرح وظائف شاغرة والإعلان عنها عبر وزارة الخدمة المدنية٬ حسبما أفادت مصادر لصحيفة “المدينة”.

ووفقًا للمصدر فإن الوزارة ستقوم بتنفيذ 9 خطوات لسد النقص الحاصل في المدارس تتمثل في :-

1- تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية.

2- تقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة.

3- تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية؛ بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قِبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

4- إعادة هيكلة بعض المدارس بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات.

5- ضم بعض المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب والطالبات عن النصاب إلى مدارس أخرى.

6- دراسة سحب قادة المدارس الأهلية المعارين من المدارس الحكومية من تلك المدارس وإخضاعها لرقابة هيئة تقويم التعليم العام بدًلا من إقحام التعليم في الرقابة.

7- تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك رياض الأطفال.

8- التوسع في القسائم التعليمية الحكومية للدراسة في المدارس الأهلية.

9- إنشاء شركة للموارد البشرية هدفها خصخصة الوظائف التعليمية.