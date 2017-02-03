 التحالف يدمر منصة صواريخ للحوثيين شمال حجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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التحالف يدمر منصة صواريخ للحوثيين شمال حجة

التحالف يدمر منصة صواريخ للحوثيين شمال حجة
المناطق - اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر أمس الجمعة، عدة غارات مواقع للميليشيات الانقلابية بمدينة حرض الحدودية شمال حجة، غربي اليمن.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة، إن طيران التحالف شن خمس غارات جوية على مجمع النخيل ووادي بن عبدالله بجبهة حرض، وفقاً لموقع “يمن برس” الإخباري.

وأشارت المنطقة في بيان، إلى أن “الغارات دمرت منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعربات عسكرية”.

وجاءت الغارات بعد ساعات من عمليات تمشيط نفذتها مقاتلات الأباتشي، في وادي بن عبدالله شرق مدينة حرض.

وكانت مصادر محلية قالت، إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على معسكر الحفا وجبل نقم شرق العاصمة صنعاء، أمس الجمعة.

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