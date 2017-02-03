أمانة نجران تغلق مستودع مخالف وتضبط 8 شاحنات لنقل المياه مخالفة للاشتراطات الصحية

أغلقت أمانة منطقة نجران خلال جولة ميدانية مستودعاً لتخزين المياه مخالفاً للاشتراطات الصحية بالإضافة إلى ضبط عدد 8 شاحنات غير مجهزه بالمواصفات المطلوبة في نقل المياه.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي ال قريع ان الفرق الرقابية ضبطت مستودع لوكيل احدى الشركات المتخصصة في انتاج المياه الصحية مخالف للاشتراطات الصحية ويمارس النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وأبان آل قريع انه تم ضبط عدد 8 شاحنات غير مجهزه بالمواصفات المطلوبة الخاصة بالنقل والتخزين وذلك اثناء توقفها امام المستودع تحت أشعة الشمس محملة بكميات كبيره من المياه اتضح للمختصين انه تم نقلها من منطقة الرياض حيث تم حجز كامل الكميه واخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها كما جرى اغلاق المستودع والزام صاحبه بتوفير جميع الاشتراطات الصحية في المنشاة وتوفير وسائل نقل مجهزه ومخصصه لنقل المياه .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة لتقديم أفضل الخدمات .

داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940 .

٤‏/٢‏/٢٠١٧، ١٠:٠٥:٠٤ ص: عبدالله ناصر ال فاضل الأمانة: إغلاق مغسلة ملابس وإنذار ومخالفة مغاسل أخرى في نجران ..

الشفق : تكثيف الجولات الميدانية لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم

نفذت أمانة منطقة نجران جولة رقابية على مغاسل الملابس للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء ومدى استيفاءها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة.

وذكر مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الحملة أسفرت عن إغلاق فوري لإحدى المغاسل مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية وإنذار ومخالفة مغاسل أخرى لوجود عدة مخالفات منها عدم وجود شهادات صحيه للعمالة و تدني مستوى النظافة العامة للمحل وتكدس الملابس بطريقة غير صحية ووجود سكن ومطبخ ملحق بإحدى المغاسل وتعطل أجهزة مصايد حشرات.

وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق التي تدعو إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى وسائل السلامة لمرتادي تلك المحلات.

وذكر آل فاضل أن الحملة تركز على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل .