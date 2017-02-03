 المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وسط باريس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وسط باريس

المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وسط باريس
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له دورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر وسط العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة، مشددًا في الوقت نفسه على موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف.

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