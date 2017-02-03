المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وسط باريس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له دورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة، مشددًا في الوقت نفسه على موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف.