“ساما”: لا يحق لـ”حساب المواطن” الاطلاع على الحسابات المصرفية للمستفيدين إلا بشرطين

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إنه لا يحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين، مبينة أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المصرفية المعمول بها في السعودية.

وأوضح محافظ المؤسسة، الدكتور أحمد الخليفي –حسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية”- أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء، لا يتم إلا من خلال إقرار خطي من العميل في المصرف التابع له أو بعد أمر قضائي.

يذكر أن الشروط الواردة في الموقع الرسمي لبرنامج “حساب المواطن”، تتضمن أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حسابات المستفيد المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي أمتلكها أو أمتلك جزءا منها، للتحقق منها.

كما يحق لها طلب المعلومات الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة للمستفيد سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها.