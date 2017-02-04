السعودية تواصل دعمها الطبي للأشقاء السوريين في مخيم الزعتري

قدمت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها خلال شهر يناير، الوصفات الطبية للاشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه 9485 وصفة طبية من العام 2017م شملت معظم الادوية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور حامد المفعلاني المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية ان الخدمات الطبية المقدمة من قبل العيادات في مخيم الزعتري تاتي ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الاشقاء السوريين في كافة مناطق تواجدهم حيث تعمل العيادات السعودية من خلال 13 عيادة اختصاص، إضافة الى الأقسام المساندة لها على تقديم افضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها، إضافة الى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على كافة الادوية الطبية اللازمة للاشقاء السوريين .

المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أكد أن الحملة توفر كافة الاحتياج الفعلي للشقيق السوري اللاجىء والنازح من خلال المحاور الاغاثية التي تشمل كافة الجوانب الحياتية لهم وذلك من خلال العمل على تحديد المشاكل والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان.

وأضاف، أن العيادات التخصصية السعودية تتميز بتنوع الاختصاصات الطبية فيها والتجهيزات المتطوره بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة للاشقاء السوريين و اسرهم .

وأكد السمحان على استمرار تقديم الدعم الانساني للاشقاء السوريين خلال الازمة التي تعصف بهم على كافة المحاور الإغاثية وذلك انفاذا لتوجهيات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله – ، سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء لقاء ما يقدموه لاشقائهم من الشعب السوري العزيز وان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم .