 الشعيل للمرتبة الثانية عشر بأمانة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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الشعيل للمرتبة الثانية عشر بأمانة الشرقية

الشعيل للمرتبة الثانية عشر بأمانة الشرقية
المناطق - الشرقية

أصدر وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، قراراً بترقية الدكتور/ عبد السلام بن عبد العزيز الشعيل إلى المرتبة الثانية عشر.
من جهته أعرب الدكتور الشعيل عن شكره للمهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ وزير الشئون البلدية والقروية على هذه الثقة، كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ومجدها تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

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