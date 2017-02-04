 اصابة ثلاثيني بحروق طفيفه بحريق منزله بالثقبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“التجارة” تطلق نظام “الجمعيات الإلكتروني” لتسهيل انعقاد جمعيات الشركات المساهمة المقفلة هيئة النقل العام تلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة وتمهل أصحابها حتى نهاية 2017م تفعيل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني ببيانات المركز الوطني بوزارة الداخلية في أمانة الشرقية تعليم ألمع ينهي توزيع مقررات المدارس لجميع المراحل وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور جناح “التدريب التقني” في الجنادرية 31 بيت حائل في الجنادرية .. يستقبل الالف الزوار رغم برودة الجو هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر قبالة ينبع اصابة ثلاثيني بحروق طفيفه بحريق منزله بالثقبة الشعيل للمرتبة الثانية عشر بأمانة الشرقية “ثروة” تواكب “ملتقى مكة”.. وتستعد للانطلاقة بـ”الحوار” السيارات الكلاسيكية تجذب الأنظار بمهرجان ربيع بريدة 38 بلدية غرب الدمام: إغلاق 4 ملاحم ورصد 86 مخالفة خلال الشهر الماضي

اصابة ثلاثيني بحروق طفيفه بحريق منزله بالثقبة

اصابة ثلاثيني بحروق طفيفه بحريق منزله بالثقبة
المناطق - الخبر

 

اندلع حريق في منزل شعبي مكون من دورين بالثقبة بمحافظة الخبر في الدور الثاني مسقوف بالصفائح المعدنيه انحصر الحريق في الدور الثاني
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري قامت فرق الدفاع المدني بالسيطره على الحريق ومنع إنتشار النيران للمواقع المجاورة ، نتج عن الحادث اصابه شخص من جنسيه آسيويه بحروق طفيفه بالجسم وإختناق بسيط وحالته مستقره ولله الحمد .
وأضاف أن المصاب يبلغ من العمر 38 سنة أصيب بحروق من الدرجتين الثانيه والثالثة في أنحاء متفرقة من جسمه تم تنويمه في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
بدون عنوان1

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>