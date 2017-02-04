اصابة ثلاثيني بحروق طفيفه بحريق منزله بالثقبة

اندلع حريق في منزل شعبي مكون من دورين بالثقبة بمحافظة الخبر في الدور الثاني مسقوف بالصفائح المعدنيه انحصر الحريق في الدور الثاني

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري قامت فرق الدفاع المدني بالسيطره على الحريق ومنع إنتشار النيران للمواقع المجاورة ، نتج عن الحادث اصابه شخص من جنسيه آسيويه بحروق طفيفه بالجسم وإختناق بسيط وحالته مستقره ولله الحمد .

وأضاف أن المصاب يبلغ من العمر 38 سنة أصيب بحروق من الدرجتين الثانيه والثالثة في أنحاء متفرقة من جسمه تم تنويمه في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر