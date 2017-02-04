بيت حائل في الجنادرية .. يستقبل الالف الزوار رغم برودة الجو

شهد بيت حائل في ” الجنادرية 31″ إقبالا كبيراً من الزوار حيث وصل عدد الزوار للآلاف حيث تنوعت الزيارات مابين السوق الشعبي والساحة الشعبية التي حملت الفلكلورات الغنائية الحائلية ،وكذلك الحرف اليدوية التي تميز بها بيت حائل مثل صناعة الدلال والسفر والملاقيط والمباخروصناعة ” السبح ” وما يشابهها من حرف يتم صناعتها أمام الحضور، وكذلك البيت الحائلي الذي رسم لجميع الزوار خصوصا الأجانب منهم ماهية التراث الحائلي لدى أهالي المنطقة .

وتوقع نائب رئيس بيت حائل نايف السلحوب ان تكون الأيام القادمة زيادة في أعداد الحضور، خصوصا ان المهرجان سيفتح أبوابه للعوائل عصر يوم الاثنين المقبل مما سيزيد من الحضور.

وقال: إننا نسـعى دائمـاً لتوفيـر كافـة وسـائل الراحـة للزائريـن بمـا يمكنهـم مـن المشـاهدة والاســتمتاع بفعاليــات بيت حائل بالمهرجــان .