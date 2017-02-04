 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور جناح “التدريب التقني” في الجنادرية 31 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور جناح “التدريب التقني” في الجنادرية 31

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور جناح “التدريب التقني” في الجنادرية 31
المناطق - محمد آل طاوي

قام معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بزيارة جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 31 ، اطلع خلالها على ما يحويه الجناح من نماذج لمشروعات المؤسسة وابرز أنشطتها ومنتجات وانجازات منسوبي ومتدربي وحدات المؤسسة .

ونوه “الغفيص” بجهود المؤسسة حيال تطوير العديد من الأجنحة التي تهتم بإحتياج المجتمع ، مشيراً إلى أن مقر المؤسسة أصبح هدف العديد من الزوار والمهتمين بالشأن التقني ، وأكد على أهمية حضور المؤسسة في مثل هذه المحافل الثقافية والجماهيرية التي تعبر عن الإحساس بالمواطنة والقرب من احتياجات الوطن والمواطن ، مثمناً لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد دوره للرقي برسالة التدريب التقني والمهني في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ بدعم التدريب ونشره على مستوى الوطن .

وقام “الغفيص” بجولة شملت أكاديمية الطفل المهنية ، وأقسام الطباعة الحرارية ، والتعليم الأهلي ، والقسم النسائي ، بالإضافة إلى ركن الكليات العالمية ، ودورات التدريب وصيانة الجوال ، وركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي ، وريادة الأعمال وغيرها من الأقسام التفاعلية كصيانة السيارات والنجارة.

وعبر “الغفيص” بعد زيارته لجناح المؤسسة عن شكره للجان العمل من المدربين والمدربات ودورهم في التوعية برسالة المؤسسة ، وأبدى إعجابه بما احتواه المعرض من أعمال تقنية ومهنية تتسم بالتجديد والتنوع وتعكس دور التدريب التقني من خلال أهم رسالة يقدمها للوطن، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير فرص التدريب المتخصص والاحترافي للبنين والفتيات من خلال التخصصات المتوفرة التي تساهم في تأهيل الكوادر الوطنية.

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