 تعليم ألمع ينهي توزيع مقررات المدارس لجميع المراحل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم ألمع ينهي توزيع مقررات المدارس لجميع المراحل

تعليم ألمع ينهي توزيع مقررات المدارس لجميع المراحل
المناطق - رجال ألمع

قبل أن تعلن أجراس المدارس انطلاق طابور الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ١٤٣٧-١٤٣٨هـ أنهت إدارة التخطيط والتطوير بتعليم ألمع ممثلة في قسم المقررات توزيع كافة مقررات المدارس لجميع المراحل والأنظمة والبرامج في قسمي البنين والبنات
وقد أثنى سعادة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم كدوان على جهود العاملين في كافة الجهات المساندة ممثلة في لجنة الاستعداد والمستودعات والخدمات العامة والأمن والسلامة من أجل أن تكون البداية إيجابية مشرقة ، كما حث قائدي وقائدات المدارس ودعاهم إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن انتظام العمل منذ ساعاته الأولى .

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