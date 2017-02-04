تفعيل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني ببيانات المركز الوطني بوزارة الداخلية في أمانة الشرقية

فعلت أمانة المنطقة الشرقية خدمة الارتباط المعلوماتي الإلكتروني مع بيانات المركز الوطني بوزارة الداخلية عبر وزارة الشؤون البلدية، للارتقاء بمستوى الوثوق بالمنظومة الالكترونية للأمانة.

وأوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات المهندس حمدان بن عودة العرادي أن الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية والارتباط الإلكتروني الإجرائي والمعلوماتي مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأمانة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين، وذلك لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية.

وأكد المهندس العرادي سعي الأمانة لتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة وبناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية، داعيا عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة www.Eamana.gov.sa والإستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها، منوها أن العمل مستمر لتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين.