 فنون حائل الشعبية تهزم الاجواء الباردة في الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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فنون حائل الشعبية تهزم الاجواء الباردة في الجنادرية

فنون حائل الشعبية تهزم الاجواء الباردة في الجنادرية
المناطق - حائل

جذبت العرضة الحائلية و السامري ، الزوار لبيت حائل في مهرجان الجنادرية “31” حضوراً كثيفاً ، من محبي الفنون الشعبية رغم برودة الاجواء ، الا أنها رسمت البسمة على أوجه كبار السن الذين حضروا لبيت حائل من أجل هذا اللون المميز من الفنون الشعبية التي تقدمها فرقة ” الديوان ” من الساعة الرابعة عصرا حتى منتصف الليل .

ولم يقتصر هذا الإقبال فقط من كبار السن بل سرا الفضول في دماء الصغار من أجل الاستماع لهذه الألوان التراثية التي تجمل الساحة الشعبية.

وتعبر منطقة حائل عن أفراحها بالعرضة السعودية والأهازيج، مع مصاحبة القصائد الشعرية التي يبرع بها أهل المنطقة، وتزخر حائل بالعديد من الألوان الشعبية المختلطة بين نجد والشمال، فالعرضة النجدية لها أسلوب يختص به أهل حائل، بالإضافة إلى السامري بإيقاعاته المميزة .

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