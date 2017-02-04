“الملحقية” في واشنطن تحذر المبتعثين من الكلام في السياسة والدين

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، الطلاب والطالبات المبتعثين، من الخوض في النقاشات السياسية والدينية أو المشاركة في التصريحات الإعلامية التي تسبب خلافات لا طائل لها في أماكن وجودهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت الملحقية في واشنطن في تعميم عاجل على الطلاب والطالبات كافة وفقا لـ«عكاظ» بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات بأشكالها كافة.

وحددت الملحقية ثلاثة التزامات للمبتعثين، ابتداء من اليوم (السبت)، وهي الانتباه للمستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث؛ لتفادي إلغاء نظام الـ I-20 وهي الوثيقة التي تمنح من الجامعة للطالب ومرافقيه لتكون الإقامة نظامية، وتسديد غرامة المخالفات، وحضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من جانب المحكمة.