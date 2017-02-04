 شرطة العاصمة المقدسة تضبط مواطن طعن آخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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شرطة العاصمة المقدسة تضبط مواطن طعن آخر

شرطة العاصمة المقدسة تضبط مواطن طعن آخر
المناطق - مكة
تمكنت  الجهات الأمنية  بالعاصمة  المقدسة  من القبض  على مواطن  ثلاثيني  قام  بطعن  آخر  بآله  حادة  وقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه بتاريخ 4/5/1438 تلقى مركز الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة  بلاغًا مفاده تعرض شخص للطعن بآلة حادة، انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه مواطن تعرض للطعن من قبل احد الاشخاص  ، نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة  ولله الحمد ، وبعون من الله  وتوفيقه تم تحديد هويته المتهم وضبطه من قبل البحث الجنائي  بالمركز واتضح أنه مواطن  في العقد  الثالث من العمر تم ايقافه ، وسيتم إحالته للهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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