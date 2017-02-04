 مهرجان ربيع النعيرية يختتم فعالياته ويكرم الجهات المشاركة ورؤساء وأعضاء اللجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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مهرجان ربيع النعيرية يختتم فعالياته ويكرم الجهات المشاركة ورؤساء وأعضاء اللجان

مهرجان ربيع النعيرية يختتم فعالياته ويكرم الجهات المشاركة ورؤساء وأعضاء اللجان
المناطق - النعيرية - سطام الفروان 

اختتم مهرجان الربيع السادس عشر بمحافظة النعيرية، فعالياته مساء أمس الجمعة برعاية محافظ النعيرية ابراهيم الخريف وبمشاركة العديد من الرعاة والجهات الحكومية والإعلامية كما حضر الحفل رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية

وبدأ الحفل الخطابي الذي أعدته اللجنة المنظمة للمهرجان برعاية محافظ النعيرية ابراهيم الخريف بآيات عطرة، و ألقى بعض الشعراء قصائد منبريه بهذه المناسبة، وتم تكرم الجهات المشاركة ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للمهرجان، كما تم السحب على جوائز المهرجان وهي سيارة واجهزة ايفون.

وقد شهد اليوم الختامي للمهرجان عدداً من الفعاليات سبقت الحفل الختامي تضمنت مسابقات ترفيهية للأطفال وألعاباً متنوعة للزوار على مسرح قاعة الفعاليات التي احتضنت طوال فترة الإجازة مثل هذه المسابقات بشكل يومي.

يشار إلى أن مهرجان الربيع في النعيرية نظم عددا من البرامج والفعاليات طيلة فترة اقامتة، اشتملت على العديد من الفعاليات المتنوعة بالاضافة الى المعارض المصاحبة كمعرض ذوي الاحتياجات الخاصة والسلامة المرورية والاسر المنتجة والفعاليات اليومية كالقرية الشعبية والحرف اليدوية والعروض الحية وكذلك نظم المهرجان عدد من السباقات للهجن وهدد الظبي، كما تميز مهرجان الربيع السادس عشر بتخصيص مقر مغلق للنساء يشتمل على العديد من الفعاليات والانشطة الخاصة بالنساء. وكذلك برامج وخيمة للطفل

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