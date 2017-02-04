 مدير تعليم تبوك يوجه بمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب يصف الرأي القانوني لقاض علق قرار الحظر بـ “الغبي” بالفيديو: وصول الطائرة “كبر” الجديدة إلى الكويت لتنضم إلى أسطولها الجوي تونس تتسلم دفعة مروحيات عسكرية من أمريكا مدير تعليم تبوك يوجه بمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة مهرجان ربيع النعيرية يختتم فعالياته ويكرم الجهات المشاركة ورؤساء وأعضاء اللجان العاصم: رؤية المملكة ٢٠٣٠ هوية لمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٧م وماليزيا ضيف الشرف شرطة العاصمة المقدسة تضبط مواطن طعن آخر حساب المواطن .. طلبات التسجيل تتجاوز 1.8 مليون، منها 1.2 مليون طلب مكتمل “الملحقية” في واشنطن تحذر المبتعثين من الكلام في السياسة والدين فنون حائل الشعبية تهزم الاجواء الباردة في الجنادرية “الإسكان” توقع اتفاقية تعاون مع شركة “إعمار” لإنشاء 10 آلاف وحدة في الرياض ريمة بنت بندر: نعمل على إصدار تصاريح مراكز رياضية نسائية بأسعار مشجعة

مدير تعليم تبوك يوجه بمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة

مدير تعليم تبوك يوجه بمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة
المناطق - تبوك
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر أحمد أبوهاشم الشريف المساعدين  ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم في المحافظات والمشرفين والمشرفات بتعليم تبوك بمتابعة انضباط الطلاب والطالبات منذ أول يوم دراسي في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام و بدء الدوام بجدية وانضباط في جميع مدارس المنطقة.
 وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم تبوك علي بن حامد القرني أن توجيه مدير التعليم أكد على رصد الانتظام في جميع المدارس عن طريق برنامج نور الإلكتروني، وتكثيف الزيارات الإشراقية لجميع المدارس الحكومية والأهلية من جميع الإدارات وفق جدول الزيارات الإشرافية بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في كل الإدارات والعمل على نشر ثقافة الانضباط المدرسي من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مدرسية في المدارس مع تبليغ قائدي وقائدات المدارس بإرسال رسائل جوال لاولياء الأمور بذلك وخاصة في حالة غياب أو تآخر الطلاب والطالبات مع مشاركة فاعلة خلال الأسبوع الاول لتنفيذ الأدوار المطلوبة وفق مهام كل الإدارات المعنية.
 ويتضمن ذلك زيارة مديري  ومديرات الإدارات ومساعديهم  ومديري المكاتب ومساعديهم للميدان التربوي لمتابعة الانضباط خلال الأسبوع المقبل وإعداد تقارير في هذا الصدد مع تكريم المدارس المتميزة في الانضباط على مستوى المنطقة والحرص على متطلبات الطلاب والطالبات خاصة طلاب وطالبات الاحتياجات الخاصة في مدارس المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>