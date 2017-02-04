 تونس تتسلم دفعة مروحيات عسكرية من أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 4 فبراير 2017 ميلاديا

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تونس تتسلم دفعة مروحيات عسكرية من أمريكا

تونس تتسلم دفعة مروحيات عسكرية من أمريكا
المناطق - وكالات

تسلمت تونس اليوم السبت دفعة مروحيات عسكرية أمريكية لتعزيز جهودها في مكافحة الارهاب، بحسب ما أفادت به تقارير اعلامية.

وأفادت إذاعة “موزاييك” الخاصة بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد حضر اليوم السبت بالقاعدة الجوية بولاية قابس في الجنوب عملية تسليم الدفعة الأولى من ست مروحيات من إجمالي 24 طائرة ستعزز قدرات الجيش في الاستطلاع ومكافحة الارهاب.

وقالت الاذاعة إن هذه المروحيات مجهزة بأحدث تقنيات الطيران وبأسلحة ذات دقة عالية تستخدم بالليل والنهار.

وتنتظر تونس أيضا استلام دفعة أخرى من طائرات “بلاك هوك” البالغ عددها 12 من الولايات المتحدة في صفقة تعود لعام 2014.

وكان رئيس الحكومة أفاد في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن الدفعة الاولى ستصل تونس قبل منتصف العام الجاري بعد إدخال تعديلات عليها.

وتعمل تونس على رفع قدرات الجيش والمؤسسة الأمنية منذ تصاعد حربها على الارهاب بعد2011.

وكانت الولايات المتحدة منحت تونس صفة حليف أساسي غير عضو في حلف الاطلسي (الناتو) ما يمنح الديمقراطية الناشئة مزايا في التسليح والتدريب ومستوى متقدم من التعاون الاستخباراتي.

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