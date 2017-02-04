بالفيديو: وصول الطائرة “كبر” الجديدة إلى الكويت لتنضم إلى أسطولها الجوي

تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت اليوم السبت رابع طائراتها (كبر) من طراز (بوينغ -777إي.ار300) ذات المدى الطويل.

وقالت رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة رشا الرومي، في بيان صحافي اليوم، إن تسلم الطائرة (كبر) يأتي ضمن صفقة من 10 طائرات من الطراز عينه، في حين سيتم استكمال استلام الأسطول بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2017.

وأوضحت أن إطلاق أسم (كبر) على الطائرة الجديدة، هو نسبة إلى إحدى أشهر الجزر الكويتية التي تقع جنوب العاصمة الكويت.

ودعت شركات الطيران الوطنية الى الاسهام في تحريك عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعات حيوية على رأسها السياحة والتبادل التجاري وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وأعربت الرومي عن سعادتها باستلام الطائرة (كبر) من مصنع بوينغ، لافتة إلى مواصلة الشركة استلام باقي طائراتها من طراز (بوينغ -777إي.ار300) ضمن الجدول الزمني المحدد ليدخل كامل الأسطول في الخدمة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأكدت مواصلة (الكويتية) على مدى السنوات المقبلة تعزيز قدراتها التشغيلية عبر انضمام 10 طائرات إيرباص (ايه 350) و15 طائرة إيرباص (ايه 320 نيو) بين عامي 2019 و2021 ليصبح بذلك أسطولها الأحدث عالمياً.